Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello, ha riferito di aver sorpreso due ladri nella sua abitazione a Poisolo. Secondo la sua testimonianza, ha reagito colpendoli con pugni e ha minacciato di chiamare le forze dell’ordine. L’episodio si è verificato di sera, e l’ex concorrente ha descritto dettagliatamente l’interazione con i due uomini prima di allertare le autorità.

Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello, racconta di aver sorpreso due ladri in casa a Poisolo (Castelfranco Veneto) dopo l’allarme dei cani e di averli affrontati: “Ho cominciato a menare pugni a entrambi, ho ancora la mano gonfia”. Marin dice di aver presentato un esposto e di aver ritrovato un drappo con la scritta “Pio Pio”, traducendola come una minaccia. Ladri in casa di Mauro Marin del Grande Fratello Notte movimentata per Mauro Marin, 45 anni, vincitore del Grande Fratello 2010, che racconta di essersi ritrovato due ladri in casa e di essere riuscito a farli scappare. Marin vive a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto, in un capannone di duemila metri quadrati che comprende anche il salumificio di famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mauro Marin del Grande Fratello sorprende due ladri in casa, "Li ho presi a pugni": il racconto e le "minacce"

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#mauro marin, ex vincitore del #grande fratello, scopre i ladri in casa e li mette in fuga con un'ascia: «Se ve ciapo, ve copo» x.com