Durante la notte, un ex vincitore del Grande Fratello ha sorpreso due ladri nella propria abitazione. Ha reagito colpendo i malintenzionati con pugni e minacciandoli con un’ascia, urlando che li avrebbe uccisi se fossero rimasti. I ladri sono successivamente fuggiti dall’appartamento senza riuscire a portare via nulla. La scena si è svolta in un quartiere residenziale.

Sorprende due ladri in casa ma riesce a farli scappare minacciandoli con un’ascia. È successo a Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello nel 2010. La vicenda viene riportata dal Corriere del Veneto. “Giovedì sono tornato a casa – il 45enne abita a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto, ndr – a mezzanotte, in bici, l’ho riposta in cantina e sono andato a letto”. A svegliarlo intorno all’1.30 sono state le sue due cagnoline che hanno iniziato ad abbaiare. A quel punto si è alzato e in corridoio ha visto due uomini incappucciati prendere la bici. “Ho gridato: cosa state facendo? L’hanno mollata e io ho impugnato un’ascia che tengo vicino alla porta”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sorpreso due ladri in casa, li ho presi a pugni e minacciati con un’ascia: ‘Se ve ciapo ve copo’”: notte di paura per l’ex vincitore del Grande Fratello Mauro Marin

Articoli correlati

Abusivi nella casa al mare, minacciati i proprietari: “Ve ne dovete andare”Civitanova, 20 febbraio 2026 – Occupano abusivamente da mesi la casa al mare, a Civitanova, di una coppia di anziani.

“Mi chiamo don Alberto Ravagnani. Perché ho sospeso il sacerdozio? Ve lo dico su YouTube”Milano, 1 febbraio 2026 – "Mi chiamo don Alberto Ravagnani, sono un prete e ho scelto di lasciare il ministero sacerdotale".

ULTIM’ORA I LADRI GLI ENTRANO IN CASA, LUI LI MASSACRA E LI LANCIA DAL TERRAZZO: PAURA AD ODERZO

Contenuti e approfondimenti su Grande Fratello Mauro

Discussioni sull' argomento Mauro Marin, l'ex vincitore del Grande Fratello sorprende i ladri in casa, li minaccia con un'ascia e li prende a pugni; Ladri nell'abitazione di un installatore di allarmi, il fratello li vede e viene preso a sassate.

Ho sorpreso due ladri in casa, li ho presi a pugni e minacciati con un’ascia: ‘Se ve ciapo ve copo’: notte di paura per l’ex vincitore del Grande Fratello Mauro MarinL'ex vincitore del Grande Fratello sventa un furto in casa a Castelfranco Veneto affrontando due intrusi con pugni e minacce ... ilfattoquotidiano.it

Marin, l'ex vincitore del Grande Fratello sorprende i ladri in casa, li minaccia con un'ascia e li prende a pugniÈ stato lo stesso Marin a raccontare quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì: «Subito dopo con l'adrenalina a mille ho fumato dieci sigarette e bevuto una camomilla» ... msn.com

Notte movimentata, quella appena trascorsa, per Mauro Marin, 45 anni, vincitore del Grande Fratello 2010, che si è ritrovato due ladri in casa ed è riuscito a farli scappare prendendoli a pugni e minacciandoli con un’ascia. Marin abita a Poisolo, frazione di Ca - facebook.com facebook

#mauro marin, ex vincitore del #grande fratello, scopre i ladri in casa e li mette in fuga con un'ascia: «Se ve ciapo, ve copo» x.com