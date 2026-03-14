Tentativi di dialogo sul MuBa E lunedì nuova protesta in Consiglio comunale

Al Museo dei bambini i lavori continuano secondo i piani stabiliti, mentre l’assessore alla Scuola afferma che non ci sono cambiamenti nel cronoprogramma. Sono in corso tentativi di dialogo sul MuBa, ma lunedì si terrà comunque una nuova protesta in Consiglio comunale. La questione riguarda le attività e le decisioni legate al progetto Pilastro e le modalità di confronto con le parti coinvolte.

Il sindaco Lepore ha annunciato un convegno per parlare del progetto. Il comitato: “Prima fermi le ruspe” Al Museo dei bambini i lavori proseguono come previsto. Lo dice l’assessore alla Scuola Daniele Ara, frontman deputato dall’amministrazione per la famigerata questione Pilastro. La linea è sempre quella: una certa apertura al dialogo, almeno a sentire l’assessore, ma non con i violenti. Il prossimo 11 aprile, in Salaborsa, ci sarà un incontro pubblico “per raccontare la missione educativa del progetto”. Lo ha comunicato il sindaco Matteo Lepore, che ha aperto a un confronto con i comitati favorevoli e quelli contrari alla costruzione del MuBa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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