Nuova indagine sul sindaco pressing dell' opposizione Consiglio comunale per fare chiarezza

Il Consiglio comunale di Castel Volturno si prepara a discutere di nuovo sulle vicende giudiziarie che coinvolgono il sindaco Pasquale Marrandino. L’opposizione ha chiesto ufficialmente un consiglio per fare chiarezza e capire meglio cosa sta succedendo. La questione tiene banco in città, con i gruppi di minoranza che vogliono trasparenza e risposte chiare dall’amministrazione.

Anastasia Petrella denuncia rischi istituzionali e invita a riportare il dibattito nelle sedi ufficiali, sottolineando che le vicende precedono l'elezione e interessano settori strategici del Comune Con un nuovo filone d'indagine che coinvolge l'attuale sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino, l'opposizione in Consiglio comunale chiede chiarezza pubblica e trasparenza sulle vicende giudiziarie che interessano l'amministrazione. Lo afferma Anastasia Petrella, leader dell'opposizione, sottolineando che "con il quarto filone d'indagine non siamo più davanti a episodi isolati o a una polemica politica.

