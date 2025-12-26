Castelvetere sul Calore cresce l’allerta | tentativi di furto sul territorio comunale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelvetere sul Calore, 26 dicembre 2025 – Il Comune di Castelvetere sul Calore ha diffuso un avviso di allerta alla cittadinanza riguardo la presenza di tentativi di furto sul territorio comunale. Il messaggio, pubblicato tramite i canali ufficiali del Comune, sollecita la popolazione a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

castelvetere sul calore cresce l8217allerta tentativi di furto sul territorio comunale

© Avellinotoday.it - Castelvetere sul Calore, cresce l’allerta: tentativi di furto sul territorio comunale

Leggi anche: Lutto a Castelvetere sul Calore: Gaetano si spegne a 34 anni nel giorno di Natale

Leggi anche: Cantine Aperte a San Martino: tra vino, castagne e tradizione a Castelvetere sul Calore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni regionali in Campania del 2025 nel Comune di Castelvetere sul Calore sono stati resi noti. corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.