Evade dai domiciliari per rubare abiti costosi ladro 35enne arrestato in via Etnea
La polizia ha arrestato un catanese di 35enne per tentato furto aggravato e per evasione. L'uomo, ha staccato alla meno peggio ii dispositivi anti taccheggio da alcuni costosi capi di abbigliamento per poi tentare di scappare, sfruttando la confusione all’interno del negozio. Il ladro è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
