Clienti e commessi fermano un ladro nel negozio | bloccato mentre tentava di rubare dalla cassa
Un ladro tenta di fuggire con il denaro dalla cassa di un negozio, ma viene prontamente fermato da clienti e commessi. L’episodio si è verificato mentre l’individuo cercava di sottrarre il denaro, ma l’intervento collettivo ha impedito il furto. La situazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze, evidenziando l’importanza della collaborazione tra personale e clienti nella tutela dei beni commerciali.
Entra nel negozio, mette la mano nel cassetto del registratore di cassa e tenta di fuggire con il malloppo, ma viene fermato dal personale e dai clienti.È quanto avvenuto questa mattina in un’attività commerciale di Elce, che vende prodotti per la casa e l’igiene personale.Secondo il racconto dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
