Luca Bianchi dell’Apuania Tennistavolo si prepara a sfidare il Servigliano questa sera alle 21, nella partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A1, nel tentativo di fermare una serie di sconfitte consecutive che durano ormai da diverse settimane.

Un’altra trasferta impegnativa per l’ Apuania Tennistavolo che questa sera (ore 21) ai tavoli dei fermani del Servigliano, nell’incontro valido per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale di A1, provano a bloccare l’emorragia e ad invertire un trend negativo che praticamente dura da inizio stagione. Compito difficile per la squadra del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi, perché i marchigiani, seppure da pochissimo tempo affacciatisi ai vertici del tennistavolo italiano, sono squadra coriacea che già all’andata si è imposta a Carrara per 1-3, portandosi a casa i tre punti disponili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Serie A1. L’Apuania prova ad invertire la rotta col Servigliano

