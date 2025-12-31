Calendario tennis 2026 | tutti gli eventi Slam Masters 1000 Coppa Davis e BJK Cup

Ecco il calendario tennis 2026, con tutti gli eventi principali dell’anno, tra cui Slam, Masters 1000, Coppa Davis e BJK Cup. La stagione prenderà il via il 2 gennaio con la United Cup in Australia, segnando il ritorno delle competizioni internazionali di alto livello. Un programma ricco di appuntamenti che accompagnerà appassionati e tifosi durante tutto l’anno, offrendo momenti di sport e competizione di alto livello.

Si tornerà presto in scena. Il tennis sarà protagonista, come di consueto, per tutto l’anno e la ripresa del massimo circuito maschile e femminile è prevista per il 2 gennaio, grazie alla United Cup che si svolgerà in Australia. La terra dei canguri sarà sotto i riflettori grazie a una serie di eventi che porteranno giocatrici e giocatori a disputare il primo Slam della stagione, gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Nel mese di febbraio, le scelte di programmazione dei tennisti varieranno, con alcuni che preferiranno affrontare lo swing sudamericano e altri che privilegeranno i tornei indoor e sul cemento, prima di volare negli Stati Uniti per partecipare ai “1000” di Indian Wells e di Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it

