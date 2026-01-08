Tennis e solidarietà al Gemelli con la Davis Cup

Al Policlinico Gemelli, si tiene un evento dedicato al tennis e alla solidarietà, con l’esposizione della Davis Cup e della Billie Jean King Cup. L’iniziativa fa parte del progetto sociale “Non lasciamo nessuno solo”, promuovendo valori di inclusione e supporto attraverso lo sport. Un’occasione per apprezzare il patrimonio tennistico internazionale, con un messaggio di vicinanza e solidarietà rivolto alla comunità.

Cosa: Esposizione della Davis Cup e della Billie Jean King Cup nell'ambito del progetto sociale "Non lasciamo nessuno solo". Dove e Quando: Hall del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, dal 7 al 9 gennaio 2026. Perché: Celebrare le vittorie storiche del tennis italiano portando un messaggio di speranza e resilienza ai pazienti e alle famiglie del reparto pediatrico. Il cuore di Roma batte forte per il grande tennis, ma questa volta il palcoscenico non è la terra rossa del Foro Italico, bensì le corsie di un luogo d'eccellenza dedicato alla cura. Da oggi, mercoledì 7 gennaio, fino a venerdì 9 gennaio 2026, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS diventa la casa dei trofei più ambiti del panorama tennistico internazionale a squadre: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

