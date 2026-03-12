Slitta la tassa sui piccoli pacchi comprati da siti come Shein e Temu | il governo la rinvia dopo il flop

La tassa di due euro sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra-Ue, acquistati su siti come Shein e Temu, avrebbe dovuto entrare in vigore all'inizio dell'anno ma è stata rinviata dal governo. La misura era stata annunciata come parte delle nuove normative, ma il suo avvio è stato posticipato a causa di un mancato accordo o di problemi organizzativi.

La tassa di due euro sui piccoli pacchi spediti da Paesi extra-Ue avrebbe dovuto entrare in vigore dall'inizio dell'anno. Tra problemi tecnici e conseguenze impreviste, però, di fatto la norma non ha mai convinto. Ora il ministero dell'Economia ha annunciato che sarà rinviata al 30 giugno 2026, per partire insieme alla tassa europea di tre euro sugli stessi pacchetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

