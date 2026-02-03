Temporali e venti di burrasca | la Protezione civile dirama l' allerta gialla

La Protezione civile regionale ha emesso un allerta “gialla” per rischio idrogeologico. Dopo poche ore di tregua, temporali e venti di burrasca tornano a colpire la zona. La situazione rimane sotto controllo, ma si invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Il sindaco del capoluogo, come sempre, ha già richiamato tutti i concittadini alla massima prudenza, ricordando di limitare gli spostamenti Ci risiamo. La “tregua”, se così può essere definita, è durata appena poche ore. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, la Protezione civile regionale ha diramato - per rischio idrogeologico - una nuova allerta “gialla”. Sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I venti saranno forti, burrasca sul fronte Occidentale. E il mare sarà molto mosso. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, ha, come sempre, richiamato tutti i concittadini alla massima prudenza, ricordando di limitare gli spostamenti; non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

