Steam | Valve annuncia le date 2026 per Saldi Stagionali Next Fest e Festival tematici

Valve ha annunciato il calendario ufficiale degli eventi Steam per il 2026, includendo le date di saldi stagionali, festival tematici e Steam Next Fest. Il programma fornisce un quadro completo delle iniziative previste durante l’anno, offrendo agli utenti la possibilità di partecipare a promozioni e di provare demo di nuovi giochi. Questa pianificazione permette ai giocatori di organizzare al meglio le proprie attività sulla piattaforma nel corso dell’anno.

Valve ha pubblicato il programma ufficiale degli eventi Steam per l’intero 2026, mettendo nero su bianco tutte le date dedicate a promozioni, appuntamenti tematici e, soprattutto, alle settimane in cui sarà possibile provare centinaia di demo grazie allo Steam Next Fest. L’obiettivo è chiaro: permettere agli utenti di organizzarsi con largo anticipo, decidendo quando acquistare i giochi in wishlist e quando invece concentrarsi sulle novità ancora in arrivo, testandole gratuitamente. Il calendario conferma una struttura ormai consolidata, ma amplia e definisce in modo ancora più preciso anche la seconda metà dell’anno, rendendo più semplice pianificare spese e tempo di gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

