MotoGP Marc Marquez sul futuro in Ducati | Perché cambiare qualcosa che funziona?

Con la pausa estiva, si apre il periodo di riflessione per Ducati, che ha concluso la stagione con risultati significativi, tra cui il titolo piloti conquistato da Marc Marquez. In questo contesto, il pilota spagnolo ha commentato il suo futuro in squadra, sottolineando come, al momento, non ci siano motivi per cambiare una formula vincente. Un’analisi che invita a valutare con attenzione le prossime decisioni del team e del campione.

Con la lunga pausa in atto, è tempo di riflessioni per il futuro in casa Ducati. Il team italiano ha dominato la stagione appena conclusa, affermandosi in testa alla classifica costruttori e vincendo il titolo piloti grazie a Marc Marquez. Per il fuoriclasse spagnolo è stata un’annata da incorniciare, con 25 vittorie che gli hanno regalato il settimo Mondiale in MotoGP. Il 2026, ultima stagione prima del cambio di regolamento, sarà l’occasione per l’iberico di arricchire il suo palmares, sempre in sella a quella che è diventata la sua Ducati. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, il pilota di Cervera si è espresso sulla stagione appena conclusa e non si è sottratto a qualche affermazione in vista del suo futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez sul futuro in Ducati: “Perché cambiare qualcosa che funziona?” Leggi anche: Ducati può sostituire Marc Marquez con un pilota che non è mai salito su una MotoGP: “Stiamo valutando” Leggi anche: Chi è Michele Pirro, il pilota ombra della Ducati che prenderà il posto di Marc Marquez in MotoGP Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Marc Marquez: Felice in Ducati, perché cambiare qualcosa che funziona?; Infortunio e futuro di Marc Marquez: ecco come la penso [VIDEO]; MotoGP, Marc Marquez: “Probabilità del mio rinnovo da 1 a 10? 8”; Ducati celebra il dominio MotoGP 2025 ma guarda già oltre. Marquez strizza l’occhio a Ducati: “Perché cambiare ciò che funziona?” - Il campione spagnolo sarà in scadenza di contratto - formulapassion.it

