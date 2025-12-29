Michele Pirro | Ducati non aveva bisogno di Marquez per vincere è successo il contrario
Nella stagione appena conclusa, Marc Marquez ha ottenuto il suo settimo titolo in MotoGP, guidando una Ducati. Michele Pirro ha commentato che Ducati non aveva bisogno di Marquez per vincere, suggerendo che la presenza del campione spagnolo ha rafforzato ulteriormente le ambizioni del team. Questa collaborazione ha segnato un’importante svolta nel panorama delle corse, evidenziando come la sinergia tra piloti e squadra possa influenzare i risultati.
Quella conclusa è stata indubbiamente la stagione di Marc Marquez che, per la prima volta in sella ad una Ducati, ha conquistato il suo settimo titolo in MotoGP. Annata fantastica quella del pilota spagnolo che ha dominato in lungo ed in largo, collezionando 25 vittorie nell’anno solare e chiudendo i giochi per il Mondiale con cinque gare di anticipo. Il dominio della Ducati però potrebbe subire una frenata con l’avvento delle nuove regole per il 2027. Lo storico collaudatore del team italiano Michele Pirro, come riportato da corsedimoto.com, si è così espresso sull’ultima stagione: “Marc non ha cambiato il nostro metodo di lavoro e non c’è il rischio di sviluppare la moto secondo le sue istruzioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
