teb ecco il nuovo tram ma per la t2 partenza a rischio slittamento

È arrivato in città il primo tram Skoda proveniente dalla Repubblica Ceca, pronto per i test in deposito. I lavori sulla linea T2 sono quasi completati, con l’80% delle attività già terminate. Tuttavia, la partenza del nuovo tram potrebbe essere rinviata a causa di alcuni ritardi ancora da risolvere. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

MOBILITÀ. Dalla Repubblica Ceca è arrivato il primo Skoda, al via i test in deposito. Sulla linea lavori ultimati all’80%. Scarfone: «Incognita sui tempi del ministero per il via libera». Partito lunedì 9 marzo dagli stabilimenti Škoda Group di Pilsen, il primo dei dieci nuovi tram destinati alla futura linea tranviaria T2 della Valle Brembana (ora in fase di costruzione tra Bergamo e Villa d’Almè lungo il sedime dell’ex ferrovia della Val Brembana) ha raggiunto il deposito della Teb di Ranica prima dell’alba di venerdì 13, come da programma. Ad accoglierlo c’erano anche l’amministratore delegato delle Tramvie elettriche bergamasche, Gianni Scarfone, e il direttore d’esercizio Marina Colombi, che hanno rivissuto le emozioni del 2008, quando arrivò il primo tram della linea T1 della Valle Seriana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Il primo tram della linea T2 Bergamo – Villa d’Almè è arrivato nella notte al deposito TEB di Ranica direttamente dalla Repubblica Ceca - facebook.com facebook

Giovedì 12 marzo in serata l’arrivo al deposito Teb del primo convoglio Škoda partito dalla Repubblica Ceca. x.com