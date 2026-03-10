Teb partito da Pilsen il nuovo tram Skoda che sarà in servizio sulla linea T2

Un nuovo tram prodotto dalla Skoda è stato inviato da Pilsen e si appresta a entrare in servizio sulla linea T2 gestita da Teb. Il veicolo arriverà nel deposito Teb di Ranica nella serata di giovedì 12 marzo, salvo eventuali imprevisti durante il viaggio. La consegna rappresenta un passo importante per l’aggiornamento della flotta di trasporti pubblici della zona.

Arriverà al deposito Teb di Ranica nella serata di giovedì 12 marzo, salvo imprevisti legati al trasporto, il primo tram che sarà in servizio sulla linea tranviaria T2 Bergamo – Villa d’Almè: il nuovo Škoda ForCity Classic è infatti partito nella serata di lunedì 9 marzo dagli stabilimenti Škoda Group di Pilsen, in Repubblica Ceca, a bordo di una bisarca di circa 43 metri. I nuovi tram Skoda sono lunghi 33 metri, con una capacità massima di 281 passeggeri. Su ogni mezzo sono previsti 66 posti a sedere, di cui 64 fissi e 2 pieghevoli (ribaltabili) in corrispondenza degli spazi riservati alle sedie a rotelle. I 10 nuovi veicoli elettrici si integrano ai 14 già in servizio sulla Linea T1, formando una flotta complessiva di 24 tram che potranno viaggiare su entrambe le linee. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Teb in visita agli stabilimenti di Škoda: il primo tram della linea T2 in consegna a metà marzoUna delegazione di Teb (Tramvie Elettriche Bergamasche) si è recata in visita ufficiale negli stabilimenti Škoda Group a Pilsen, in Repubblica Ceca,...

Leggi anche: Teb, cantiere linea T2: avanza la posa dei binari, nuove modifiche alla viabilità