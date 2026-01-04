Giorgio Panariello raddoppia a Torino | lo sguardo ironico sul futuro conquista il Teatro Colosseo
Giorgio Panariello torna a Torino con uno spettacolo che combina il suo inconfondibile sguardo ironico con temi sul futuro. Sul palco del Teatro Colosseo, l’artista offre una riflessione leggera e intelligente sulle sfide di domani, invitando il pubblico a sorridere e pensare. Un appuntamento da non perdere per chi desidera affrontare il futuro con un sorriso e uno sguardo critico.
Il futuro fa paura? Forse, ma se a raccontarcelo è Giorgio Panariello, il domani diventa un’irresistibile occasione per ridere e riflettere. Dopo lo straordinario successo del tour 2025, che ha visto l’artista toscano protagonista in oltre 40 teatri italiani, il nuovo show “E se domani.” si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
