Buguggiate | 128 giocatori raccolgono fondi per l’SOS Valbossa

A Buguggiate, durante un pomeriggio di gioco, 128 persone si sono riunite in 32 tavoli per raccogliere fondi destinati al servizio di soccorso della Valbossa. L’evento ha coinvolto un vasto gruppo di partecipanti che hanno contribuito all’iniziativa solidale attraverso le loro attività. La manifestazione si è svolta nel centro del paese, attirando numerosi cittadini e sostenitori della causa.

Un pomeriggio di gioco si è trasformato in una potente azione di solidarietà a Buguggiate, dove 128 partecipanti hanno riempito 32 tavoli per sostenere il servizio di soccorso della Valbossa. L’evento, svoltosi il 8 marzo presso l’oratorio locale, ha avuto come obiettivo primario la raccolta fondi per l’acquisto di nuove attrezzature mediche, tra cui una sedia portantina motorizzata. La generosità dei cittadini del territorio varesino ha permesso di raccogliere risorse destinate esclusivamente al potenziamento delle attività dell’associazione SOS Valbossa. La presidente Cristina Crosta ha espresso profonda commozione per la spontaneità dimostrata dalla comunità, sottolineando che l’iniziativa è andata ben oltre la semplice dimensione ludica del torneo di burraco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buguggiate: 128 giocatori raccolgono fondi per l’SOS Valbossa Articoli correlati Buguggiate – A8, chiude per cinque ore l’entrata di Buguggiate in direzione Milano –Buguggiate, l’A8 al Collante: Cinque Ore di Disagi per Controlli Urgenti ai Cavalcavia La circolazione sull’Autostrada A8, nel tratto varesino, sarà... "Busso! Striscio! Volo!": tutto esaurito al torneo di maraffone con 128 giocatoriAd aggiudicarsi il prestigioso Trofeo "La Caveja" e i premi in prodotti tipici locali è stata la coppia composta da Nereo Paganelli ed Emanuele...