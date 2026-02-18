Milano in campo per i giovani feriti in Svizzera | il Virgilio raccoglie fondi con teatro e solidarietà

Milano si mobilita dopo l’incidente di Crans Montana, dove quattro giovani sono rimasti gravemente feriti durante un'escursione. La causa è un incidente in montagna che ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e i familiari delle vittime. Per raccogliere fondi e supportare i giovani e le loro famiglie, il teatro Virgilio organizza eventi di solidarietà e iniziative benefiche. La raccolta si svolge con spettacoli e incontri pubblici, coinvolgendo attori e cittadini. La città si unisce per dimostrare vicinanza ai giovani coinvolti.

Milano si Unisce per i Giovani Feriti a Crans Montana: Una Scuola in Prima Linea. Una forte ondata di solidarietà ha travolto Milano in risposta alla tragedia di Crans Montana, dove quattro giovani hanno riportato ferite gravi durante un'attività sportiva. Il consiglio di istituto del liceo Virgilio ha rapidamente organizzato una raccolta fondi, culminante in un evento pubblico il 4 marzo, per sostenere le famiglie dei ragazzi e le loro necessità immediate. La Reazione Rapida del Liceo Virgilio. La notizia dell'incidente ha immediatamente mobilitato la comunità scolastica del liceo Virgilio. Andrea Scermino, presidente del consiglio di istituto, ha spiegato come l'istituto abbia sentito l'urgenza di offrire un contributo concreto alle famiglie colpite.🔗 Leggi su Ameve.eu Crans-Montana, liceo Virgilio di Milano lancia raccolta fondi per i suoi 4 studenti feriti, già raccolti 85mila €: "Sostegno concreto"Il liceo Virgilio di Milano ha avviato una raccolta fondi per supportare quattro studenti feriti a Crans-Montana, già raccolti 85. Crans-Montana, vola la raccolta fondi del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti: donati quasi 140mila euroLa raccolta fondi avviata dagli studenti del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti nell'incendio di Crans-Montana ha raggiunto quasi 140 mila euro, superando le aspettative. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.