Arezzo affitti di ville di lusso sul web senza pagare le tasse | sequestri per 7,4 milioni

I militari della Guardia di Finanza di Arezzo hanno sequestrato beni per 7,4 milioni di euro in un’operazione contro un sistema di evasione fiscale. L’indagine riguarda affitti di ville di lusso pubblicizzati online, che sarebbero stati gestiti senza pagare le tasse previste. L’attività si è concentrata sulla locazione di case vacanze di alta gamma, con controlli su piattaforme digitali.

I militari della Guardia di Finanza di Arezzo hanno scoperto un presunto sistema di evasione fiscale legato alla locazione online di case vacanze di lusso. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, sono state eseguite perquisizioni e un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 7,4 milioni di euro. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Firenze, riguarda l’amministratore di una società formalmente con sede nel Regno Unito, ma che secondo gli investigatori operava in realtà in Italia. L’azienda si occupava dell’intermediazione di affitti turistici di ville e residenze di pregio, pubblicizzate tramite piattaforme online. 🔗 Leggi su Lortica.it

