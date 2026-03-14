Tasse comunali il Pd contesta la Giunta | Rincari fino al 20% su passi carrai e suolo pubblico

Il Partito Democratico ha sollevato proteste contro la Giunta riguardo agli aumenti delle tasse comunali, segnalando rincari fino al 20% su passi carrai e suolo pubblico. La questione è diventata oggetto di discussione dopo la pubblicazione dei nuovi bollettini relativi ai canoni comunali. La disputa si concentra sulle variazioni delle tariffe e sugli effetti sui cittadini.

L'opposizione attacca dopo l'arrivo dei nuovi bollettini: "Rassicurazioni smentite dai fatti, è un colpo a famiglie e imprese in un momento critico" Il dibattito sulla pressione fiscale locale si accende a seguito dell'invio dei nuovi bollettini relativi ai canoni comunali. Il Partito Democratico interviene sulla questione lamentando un aumento delle tariffe, in particolare per i passi carrai, che secondo i dem avrebbero subito rincari fino al 20%. “Impennata delle tariffe dei passi carrai fino al 20%, con aumenti dei costi anche di 4 o 5 euro al metro quadro: è questo ciò che hanno trovato molte famiglie forlivesi nell’uovo di Pasqua recapitato loro in anticipo dalla Giunta Zattini - scrive il Pd -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: "Altro che tasse invariate, gli aumenti ci sono": il Pd inchioda la Giunta su bus e passi carrai

Cisl Pescara e Adiconsum Abruzzo contro la giunta Masci: "No all'aumento delle tariffe per il suolo pubblico"Anche la Cisl di Pescara e Adiconsum Abruzzo si uniscono all'appello di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti per incontrare...

Tutti gli aggiornamenti su Tasse comunali

Temi più discussi: Cittadinanza Attiva: Abbassiamo le tasse comunali (e diciamo come). Ma il Pd ha detto di no; Il Pd rivendica il no alla mozione sulla progressività fiscale: Basta demagogia sulla pelle dei cittadini; Sei disposto a fare i lavori sociali? E allora il Comune ti fa lo sconto sulle tasse da pagare Ecco dove succede; Sesto Fiorentino, Sforzi candidato sindaco del 'campo largo'. Ecolò: Strappo democratico, città non merita questo.

Paperoni, il Pd spinge per aggiungere una tassa comunale per i super ricchi stranieriLa flat tax sui redditi prodotti all’estero dai Paperoni stranieri che decidono di trasferirsi in Italia esiste da «otto anni» e, per quanto «i beneficiari stiano crescendo sempre di più, rimangono ... milanofinanza.it

Tassa di soggiorno, dal Pd un netto ’no’FOLLONICAIl Partito democratico di Follonica ribadisce la propria contrarietà all’aumento della tassa di soggiorno in bassa stagione, ritenendola una scelta comoda per fare cassa, ma sicuramente più ... lanazione.it

Cittadinanza Attiva: “Abbassiamo le tasse comunali (e diciamo come). Ma il Pd ha detto di no”. "A Bagno a Ripoli tutti i cittadini/contribuenti, con un reddito superiore a 7.500 euro, pagano la stessa aliquota, la massima prevista per legge fra l’altro. In pratic - facebook.com facebook