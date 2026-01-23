Altro che tasse invariate gli aumenti ci sono | il Pd inchioda la Giunta su bus e passi carrai

Il Partito Democratico evidenzia aumenti nei costi di bus e passi carrai nel bilancio 2026, con un incremento del 17,5% sui passi e il biglietto del bus che sale a 1,50 euro. La critica si rivolge alla Giunta Zattini, accusata di minimizzare gli aumenti e di presentare una narrazione distorta rispetto ai dati reali. Una discussione che riguarda le scelte economiche e le tariffe pubbliche del territorio.

Passi carrai più cari del 17,5% e biglietto del bus che sale a 1,50 euro. Sono i numeri messi sul tavolo dal Partito Democratico per contestare la narrazione della Giunta Zattini sul bilancio 2026. Secondo i Dem, mentre l'assessore Cicognani annunciava la stabilità fiscale, l'Amministrazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Salerno, la Giunta vara il Bilancio 2026-2028: tasse invariate e fondi per le opere pubbliche Bucciarelli: "I conti sono in ordine". Avanzo di 4 milioni e tasse invariateIl vicesindaco di Montevarchi, Cristina Bucciarelli, ha illustrato il bilancio triennale della città, che si mantiene in continuità con l’operato precedente. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Bici e sentieri, da Sestri Levante a Finale la Liguria punta sull'outdoor. E il 60% della tassa di soggiorno finanzia il turismo lento; Più risorse per il sociale, 80 milioni di investimenti e tasse invariate: ok al bilancio del Comune di Lucca; Bilancio 2026-2028: 40 milioni di euro per investimenti e servizi; La BoJ vuole mantenere invariati i tassi d’interesse alla luce dei disordini politici. Tasse invariate anche l’anno prossimo. Nel bilancio 94 milioni di opere pubblicheLo definisce un bilancio difficile, perché deve fare i conti coi tagli sanguinosi del governo. Ma noi non arretriamo. E per il quarto anno non aumentiamo le tasse ai riminesi. Così il sindaco ... ilrestodelcarlino.it Bilancio, tasse invariate per mensa e scuolabusStradella. Tasse invariate, adeguamento Istat dell’1% per i servizi scolastici. Questi i contenuti principali del bilancio di previsione 2026/2028 che approderà lunedì sera, alle 21, in Consiglio ... laprovinciapavese.gelocal.it Inflazione in aumento, carrello della spesa sempre più caro e tasse record: altro che Blue Monday, con il Governo Meloni per gli italiani il lunedì è solo il promemoria di un problema che dura tutta la settimana. x.com Inflazione in aumento, carrello della spesa sempre più caro e tasse record: altro che Blue Monday, con il Governo Meloni per gli italiani il lunedì è solo il promemoria di un problema che dura tutta la settimana. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.