Cisl Pescara e Adiconsum Abruzzo contro la giunta Masci | No all' aumento delle tariffe per il suolo pubblico
Cisl Pescara e Adiconsum Abruzzo si uniscono alle altre associazioni di categoria per chiedere un incontro urgente con la giunta Masci, per evitare l’aumento delle tariffe sul suolo pubblico e delle tasse locali previsto per il 2026. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise che tutelino le imprese e i cittadini, mantenendo stabilità e trasparenza nelle decisioni fiscali della città.
Anche la Cisl di Pescara e Adiconsum Abruzzo si uniscono all'appello di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti per incontrare urgentemente la giunta Masci al fine di scongiurare i rincari sulle tasse locali e tariffe previsti per l'inizio del 2026.La Cisl di Pescara con Franco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
