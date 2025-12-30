Cisl Pescara e Adiconsum Abruzzo contro la giunta Masci | No all' aumento delle tariffe per il suolo pubblico

Cisl Pescara e Adiconsum Abruzzo si uniscono alle altre associazioni di categoria per chiedere un incontro urgente con la giunta Masci, per evitare l’aumento delle tariffe sul suolo pubblico e delle tasse locali previsto per il 2026. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise che tutelino le imprese e i cittadini, mantenendo stabilità e trasparenza nelle decisioni fiscali della città.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.