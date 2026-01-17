Tassa di soggiorno Spadoni LpRa | Spese discutibili e fuori luogo

Nel 2025, il turismo locale ha registrato un andamento complessivamente positivo, contribuendo alle finanze comunali. Tuttavia, tra le discussioni emergono opinioni contrastanti sulla tassa di soggiorno, definita da Spadoni come “spese discutibili e fuori luogo”. Nonostante ciò, l’imposta ha permesso di raccogliere un introito di circa 2 milioni di euro, evidenziando il ruolo di questa misura nel bilancio comunale.

Pur con “luci ed ombre”, il 2025 è stato “un anno particolarmente favorevole per il turismo locale” e l’imposta di soggiorno ha garantito alle casse comunali “un introito di 2.106.773,67 euro”. A sottolinearlo è il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Gianfranco Spadoni, che però pone l’accento su quella che definisce “la questione principale”, ovvero “l’utilizzo di questi proventi”. Spadoni ricorda come la materia sia regolata dal Decreto legge 782010, che ha introdotto il “contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città”, lasciando ai Comuni la facoltà di stabilirne l’applicazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Sanità, Spadoni (Lega-LpRa): "Porto Fuori reclama a gran voce un medico di famiglia" Leggi anche: Spadoni (LpRa): "Si continuano a sottovalutare i fenomeni climatici" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bolzano, arriva la tassa di soggiorno per i cani residenti e turisti: a quanto ammonta - Si tratta di un nuovo disegno di legge dell'assessore altoatesino Luis Walcher che prevede l'addio definitivo all'esame del dna obbligatorio, il ... tg24.sky.it A Bolzano i cani come turisti: arriva la tassa di soggiorno - A Bolzano il rapporto fra esseri umani e animali, sempre più simbiotico, è stato preso talmente sul serio da equipararli anche a livello fiscale. dilei.it Tassa di soggiorno di Ravenna: confronto sugli interventi da finanziare con l’importo da oltre 2 milioni di euro - La tassa di soggiorno, a Ravenna, nell’ultimo anno ha garantito spese per quasi 2 milioni e 107 mila euro. ravennawebtv.it

