Sanità Spadoni Lega-LpRa | Porto Fuori reclama a gran voce un medico di famiglia
Sanità, Spadoni (Lega-LpRa): Porto Fuori chiede un medico di famiglia. In un contesto di crescita abitativa e presenza di anziani, la comunità sottolinea con urgenza la carenza di servizi sanitari essenziali, come il medico di famiglia. La richiesta mira a migliorare l’assistenza e la qualità della vita degli abitanti di Porto Fuori, evidenziando l’importanza di risposte concrete alle esigenze della popolazione locale.
"Si richiama ancora una volta l’attenzione sulla realtà di Porto Fuori, che nonostante il consistente numero di abitanti ed una forte espansione residenziale caratterizzata anche da una presenza di anziani, prima di ogni altra cosa lamenta, a ragione, la mancanza di un medico di famiglia. Una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
