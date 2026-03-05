Camion militare si ribalta vicino ai binari | tre soldati feriti uno in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, un camion militare del reggimento San Marco si è ribaltato lungo via Enrico Fermi nella zona industriale di Brindisi, vicino ai binari ferroviari. L’incidente ha coinvolto tre soldati, di cui uno in condizioni critiche e in codice rosso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai feriti.

Incidente nella zona industriale tra un mezzo pesante della San Marco e un'auto. Un militare è stato trasportato in ospedale. Sul posto polizia locale, 118 e vigili del fuoco BRINDISI - Questo pomeriggio (5 marzo 2026) nella zona industriale di Brindisi un camion militare appartenente al reggimento San Marco si è ribaltato lungo via Enrico Fermi, nei pressi dei binari ferroviari. Il sinistro ha coinvolto anche una Fiat Panda. Tre militari che si trovavano a bordo del mezzo pesante sono rimasti feriti. Uno di loro è stato trasportato d'urgenza in ospedale con codice rosso. Sul posto il personale del 118 per prestare soccorso ai feriti, insieme agli agenti della polizia locale di Brindisi che hanno gestito la viabilità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

