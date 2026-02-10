Auto furgone e camion si scontrano all' incrocio | tre feriti di cui uno in codice rosso

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente all’alba a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Un auto, un furgone e un camion si sono scontrati in un incrocio. Uno dei feriti è in codice rosso, gli altri due hanno ferite più leggere. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia per ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Tre persone sono rimaste coinvolte un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di martedì a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Intorno alle 6 del mattino, nella frazione di Domegliara, un'auto, un furgone ed un camion, si sono scontrati all'incrocio tra via Napoleone e via Monte Baldo, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con due mezzi da Bardolino e uno da Verona, per mettere in sicurezza i veicoli e liberare una persona rimasta incastrata dalle lamiere, che è stata poi poi condotta in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dal Suem 118, intervenuto con ambulanze ed automedica.🔗 Leggi su Veronasera.it

Due auto si sono scontrate domenica pomeriggio in via Maseri, poco prima delle 17.

Un incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo via Limitese a Capraia e Limite.

