Maxi tamponamento a catena tra 15 auto in tangenziale a Modena il traffico torna regolare

Un maxi tamponamento ha bloccato la tangenziale di Modena, coinvolgendo almeno 15 auto. L’incidente ha causato ore di caos e code infinite, con le corsie chiuse per qualche ora. Ora la strada è tornata percorribile e il traffico si è normalizzato.

Questa mattina alle otto, sulla Tangenziale di Modena, si è verificato un maxi tamponamento a catena. Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Modena, lungo la SS12 in direzione Nord. Maxi incidente con 15 auto coinvolte sulla tangenziale di Modena: tamponamento a catena, traffico in tilt per ore. Fortunatamente un solo ferito. Riaperta poco dopo le 11,30 la corsia di sorpasso e la rampa di immissione dello svincolo 3. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia locale e le squadre Anas. Intorno alle 8.30, quindici vetture sono rimaste coinvolte in un grosso tamponamento a catena, tra l'uscita 3 e 4 della tangenziale in direzione Milano. Intorno alle 08:24, un maxi tamponamento a catena ha coinvolto ben 15 veicoli all'altezza dell'uscita 3, in direzione nord. L'impatto ha bloccato completamente la circolazione. L'incidente è accaduto nella mattinata di oggi.

