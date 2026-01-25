Giornalisti Rai minacciati da agenti dell'ICE a Minneapolis | Romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dall'auto

Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati a Minneapolis per il programma

Laura Cappon e Daniele Babbo, giornalisti Rai e inviati a Minneapolis per In mezz'ora, programma in onda su Rai3, sono stati minacciati da due agenti dell'ICE mentre documentavano quanto sta accadendo nella città americana. Il video di quanto accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Donna disabile arrestata durante un raid ICE a Minneapolis: finestrino rotto, poi trascinata fuori dall’autoDurante un’operazione dell’ICE a Minneapolis, una donna disabile, accompagnata dal medico, è stata arrestata con la forza, dopo che il finestrino dell’auto è stato rotto e lei è stata trascinata fuori.

Ancora scontri Ice-manifestanti a Minneapolis. Una donna tirata fuori dall'auto a forza: gli agenti spaccano il finestrino e tagliano la cinturaA Minneapolis, a una settimana dall’omicidio di Renee Good, si registrano nuovi scontri tra manifestanti e agenti dell’Ice.

Giornalisti Rai minacciati da agenti dell’ICE a Minneapolis: Romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dall’autoLaura Cappon e Daniele Babbo, giornalisti Rai e inviati a Minneapolis per In mezz'ora, programma in onda su Rai3, sono stati minacciati da due agenti dell'ICE ... fanpage.it

