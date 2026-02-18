Giuseppe Tajani e Abodi hanno criticato la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire a sei atleti russi e quattro bielorussi di partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando le bandiere dei loro paesi. La scelta ha provocato reazioni immediate, considerando la tensione legata alla guerra in Ucraina. Il governo italiano ha deciso di opporsi fermamente, sottolineando che l’uso delle bandiere e degli inni nazionali di Mosca e Minsk non può essere tollerato. La questione resta al centro del dibattito internazionale.

“Il Governo italiano esprime la sua assoluta contrarietà rispetto alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di ammettere a partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sei atleti russi e quattro atleti bielorussi con l’esibizione dei propri emblemi nazionali, inno compreso”. Lo affermano in una nota i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dello Sport, Andrea Abodi. “La perdurante violazione della tregua e degli ideali olimpici e paralimpici da parte della Russia, appoggiata dalla Bielorussia, è incompatibile con la partecipazione dei loro atleti ai Giochi, se non come atleti individuali neutrali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tajani e Abodi: “L’Italia è assolutamente contraria alle bandiere russe e bielorusse alle Paralimpiadi”

