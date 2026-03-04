Iran Meloni | Stiamo affrontando giorni difficili Tajani parla con Rubio

La presidente del Consiglio ha dichiarato che si stanno vivendo giorni difficili, riferendosi alla situazione in Iran e alla crisi che si sta diffondendo anche in altri Paesi del Golfo. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha avuto un colloquio con un senatore statunitense, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione internazionale resta tesa e in evoluzione.

(Adnkronos) – Stiamo affrontando giorni difficili. Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riferendosi alla guerra in Iran con la crisi che si sta allargando anche ad altri Paesi del Golfo. Le parole della premier al convegno 'Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments', presso la Banca d'Italia-Palazzo Koch. "Nonostante i giorni difficili che stiamo affrontando, non volevo perdere l'occasione di chiudere questo dibattito dedicato a un argomento che considero cruciale non solo per il futuro dell' Africa, ma per il futuro dell'Europa intera", ha detto Meloni prendendo la parola al convegno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

