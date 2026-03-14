Elina Svitolina si sta preparando per disputare le semifinali di Indian Wells contro Elena Rybakina. La tennista ucraina ha superato i turni precedenti e ora si trova di fronte alla giocatrice kazaka. La partita si terrà nel torneo statunitense, che si sta svolgendo questa settimana. Entrambe le atlete sono pronte per la sfida in vista della qualificazione alla finale.

Elina Svitolina si prepara ad affrontare una sfida cruciale alle semifinali di Indian Wells contro Elena Rybakina. La giocatrice ucraina, attualmente decima nel ranking mondiale, punta sulla costanza e su un approccio aggressivo per superare la polacca Iga Swiatek nella fase precedente. Il successo della stagione 2026 è misurato da diciannove vittorie e sole tre sconfitte, un dato che riflette un lavoro tecnico profondo. L’atleta ha confermato che la pausa invernale è stata determinante per il suo ritorno alla massima forma fisica e mentale. Dopo tre mesi di assenza dai campi, Svitolina ha lavorato sul servizio e sulla risposta, trasformando i dati statistici in vantaggi tangibili durante le partite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svitolina a Indian Wells: la sfida contro Rybakina

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