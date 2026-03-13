Indian Wells | Rybakina n2 Swiatek crolla contro Svitolina

Nella notte di venerdì 13 marzo 2026, alle 03:19, si è conclusa la partita tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina nel torneo di Indian Wells. La numero due del mondo, Swiatek, è stata sconfitta dall’ucraìna Svitolina in tre set, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4. La partita si è giocata nel BNP Paribas Open, portando a un cambiamento nel ranking delle giocatrici.

La notte di venerdì 13 marzo 2026 alle ore 03:19 ha crollare il dominio della numero due del mondo, Iga Swiatek, sconfitta dall’ucraina Elina Svitolina per 6-2, 4-6, 6-4 nel BNP Paribas Open di Indian Wells. Contro la statunitense Jessica Pegula, invece, Elena Rybakina si è imposta con un punteggio netto di 6-1, 7-6(4), consolidando la sua posizione nella classifica mondiale. L’atmosfera a Indian Wells era carica di tensione mentre le giocatrici affrontavano sfide decisive che avrebbero ridisegnato l’ordine gerarchico del tennis femminile. La polacca Swiatek ha mostrato segni evidenti di instabilità tecnica, commettendo quattro doppi falli e faticando a gestire la risposta al forcing dell’avversaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indian Wells: Rybakina n.2, Swiatek crolla contro Svitolina

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