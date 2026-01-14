Morte dell' operaio ex Ilva | 17 iscritti nel registro degli indagati anche due brindisini

Sono diciassette le persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’operaio Claudio Salamida, avvenuta il 12 gennaio nello stabilimento Ilva di Taranto. Tra queste figure ci sono anche due cittadini di Brindisi. L’indagine mira a chiarire le cause e le eventuali responsabilità legate al tragico incidente sul lavoro.

TARANTO - Sono diciassette le persone iscritte nel registro degli indagati - tra cui due brindisini - nell'inchiesta aperta dalla procura della Repubblica di Taranto per la morte dell'operaio Ilva Claudio Salamida, deceduto il 12 gennaio scorso nello stabilimento siderurgico jonico.

Ex Ilva, 17 indagati per la morte dell'operaio Claudio Salamida - Sono 17 gli indagati dalla Procura di Taranto per la morte di Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario di Alberobello e residente a Putignano, deceduto lunedì scorso a seguito di un incidente s ... ansa.it

Ex Ilva a Taranto, sono 17 gli indagati per la morte dell'operaio Claudio Salamida. I NOMI - Tra i 17 indagati ci sono il direttore generale di Acciaierie d'Italia Maurizio Saitta e il direttore dello stabilimento Benedetto Valli, i capi area e i capi turni della fabbrica. lagazzettadelmezzogiorno.it

TARANTO Il provvedimento dopo la morte di un operaio e la perdita di gas. I commissari denunciano una gestione predatoria e gravi carenze manutentive, mentre la crisi industriale e giudiziaria si aggrava facebook

Ex Ilva, sequestro del convertitore dopo la morte dell'operaio x.com

