Svelata l’identità di Banksy | L’artista ha cambiato nome legalmente ecco come si chiama oggi

Da ilfattoquotidiano.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato che l'artista noto come Banksy ha cambiato legalmente nome. Originariamente si chiamava Robin Gunningham, nato nel 1973, ma ora si chiama David Jones. La modifica del nome è stata ufficializzata e il nuovo nome è uno tra i più diffusi in Inghilterra. La sua identità reale e il cambiamento di nome sono stati confermati di recente.

All’anagrafe, alla nascita, era Robin Gunningham, classe 1973. Ora, invece, il suo nome è diventato David Jones, uno dei più comuni in Inghilterra. È in questo modo che Banksy, il più noto street artist mondiale, è riuscito a tutelare la sua identità nel corso degli anni. Fino a oggi. Quando Reuters ha pubblicato un lavoro investigativ o curato da tre giornalisti che è riuscito a dargli un nome e un volto. Lo ha fatto partendo dall’ Ucraina, dove Banksy dipinse alcune opere a Borodyanka dopo l’inizio dell’invasione russa. E, alla luce del lavoro di una delle più importanti agenzie di stampa mondiali, ora si può dire che nel 2008 il Mail on Sunday aveva ragione nell’affermare che lo street artist fosse Robin Gunningham, nato 53 anni fa a Bristol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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