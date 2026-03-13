È stato rivelato che l’artista noto come Banksy si chiama Robin Gunningham e utilizza il nome di David Jones. La sua identità, rimasta segreta per molti anni, è stata finalmente scoperta attraverso indagini e analisi. La notizia ha fatto il giro del mondo, mettendo fine a un lungo mistero che ha avvolto l’arte urbana e il suo protagonista più famoso.

Il mistero che per decenni ha alimentato il mito dell’arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Un’imponente inchiesta condotta dall’agenzia di stampa internazionale Reuters ha scoperto che dietro lo pseudonimo di Banksy si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 e che, in seguito, ha assunto il nome di David Jones. La scoperta è il risultato di un meticoloso lavoro di giornalismo investigativo che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell’elusivo street artist inglese. Il centro dell’inchiesta si è focalizzato sulle opere... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Svelata l'identità di Banksy: si chiama Robin Gunningham e vive sotto il nome di David Jones

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Banksy svelato? L’inchiesta Reuters identifica lo street artist come Robin GunninghamPer oltre vent’anni Banksy è rimasto uno dei più grandi misteri della cultura contemporanea.

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Temi più discussi: Banksy, svelata l’identità: è lo street artist Robin Gunningham; Bansky, mistero risolto e identità svelata: ecco chi è l'artista; Svelata l'identità di Banksy: L'artista ha cambiato nome legalmente, ecco come si chiama oggi; Svelata l’identità di Banksy, lo street artist più famoso del mondo: è Robin Gunningham.

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Svelata l’identità di Banksy? Un’inchiesta indica l’artista di Bristol Robin GunninghamUn’indagine giornalistica di Reuters collega lo street artist più famoso al mondo a un graffitista britannico nato nel 1973 ... laprovinciadivarese.it

Reuters ha svelato l'identità di Banksy. Il mitico writer dell'arte urbana contemporanea si chiama Robin Gunningham, è nato a Bristol nel 1973 e vive sotto il falso nome di David Jones #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/13/reuters-svela-lide - facebook.com facebook

Banksy: in un lungo reportage, Reuters afferma di aver confermato con certezza l’identità dell’artista. Si tratterebbe di Robin Gunningham, graffitista nato a Bristol che negli anni avrebbe cambiato legalmente nome in David Jones. @ultimoranet x.com