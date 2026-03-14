Supplenze docenti la riserva per il Servizio Civile Universale si applica fino al raggiungimento del 15% dei posti
Il 2 marzo 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, si è parlato di supplenze docenti e della riserva per il Servizio Civile Universale, che si applica fino al 15% dei posti disponibili. L'argomento è stato affrontato con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, che ha discusso dell'aggiornamento delle graduatorie.
Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata affrontata una questione relativa all’aggiornamento delle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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