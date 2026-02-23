Servizio civile e universale | riserva del 15% nelle graduatorie Ecco Percentuale per classe di concorso e regione

Il governo ha deciso di riservare il 15% delle posizioni nelle graduatorie provinciali per le supplenze, per favorire i candidati del servizio civile e universale. Questa decisione riguarda specificamente le diverse classi di concorso e regioni, per garantire maggiore equità nel reclutamento degli insegnanti. Durante un dibattito televisivo, è stata discussa l’applicazione di questa percentuale e il suo impatto sulle future assunzioni. La misura mira a favorire un'accessibilità più ampia nel settore scolastico.

Nel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata esaminata una questione relativa alle riserve nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Il focus ha riguardato il riconoscimento della riserva del 15% in relazione al servizio civile svolto in sostituzione del servizio militare.