GPS | riserva del 15% per il servizio civile e universale non si conteggia ad ogni bollettino Pillole di Question Time
Durante il question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Giallanza ha parlato di come la riserva del 15% per il servizio civile e universale non venga più conteggiata in ogni bollettino. Chiara Cozzetto, rappresentante di ANIEF, ha spiegato le novità e le difficoltà che questa modifica potrebbe portare ai docenti.
Nel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stato affrontato un tema ricorrente nelle procedure di conferimento delle supplenze. L’attenzione si è concentrata sull’applicazione della riserva del 15% per il servizio civile e sull’eventuale ricalcolo nei diversi bollettini di nomina. La domanda ha chiesto se la riserva del 15% debba essere applicata a ogni singolo bollettino di attribuzione delle supplenze. Nella risposta è stato chiarito che la riserva non si applica a ogni bollettino.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Servizio civile, nazionale o universale: nelle GPS non dà punteggio ma riserva. Pillole di Question Time
Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso del ruolo del servizio civile nelle GPS, evidenziando che non dà punteggio ma riserva.
Servizio civile nazionale: valido per la riserva del 15% nelle GPS anche se non recente. Pillole di Question Time
Il servizio civile nazionale, anche se svolto non recentemente, è valido ai fini della riserva del 15% nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITI; Concorso PNRR3 scioglimento riserva: istanza entro il 2 febbraio 2026; GPS 2026-28: entro quale data è necessario avere l'abilitazione? Le riserve incideranno sulle supplenze? RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026-2028: Guida definitiva. Nuovi punteggi, riserve e la rivoluzione dell'algoritmo.
GPS 2026-2028: Guida definitiva. Nuovi punteggi, riserve e la rivoluzione dell’algoritmoUna delle novità più impattanti del biennio 2026-2028 è l’estensione della riserva dei posti. Servizio Civile Universale: Confermata la riserva del 15% dei posti per chi ha concluso il servizio civile ... informazionescuola.it
GPS 2026-28: entro quale data è necessario avere l’abilitazione? Le riserve incideranno sulle supplenze? RISPOSTE AI QUESITIGraduatorie GPS: riprendono le nostre puntate dedicate all'inserimento, aggiornamento e cambio provincia per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Ha risposto ai quesiti dei nostri lettori Sonia Cann ... orizzontescuola.it
