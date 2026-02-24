Molise a rischio crack | 90 milioni in gioco urgenza seduta

Il rischio di default in Molise deriva da una crisi finanziaria che mette in pericolo 90 milioni di euro. La situazione si aggrava a causa di ritardi nelle approvazioni e di difficoltà nel reperire fondi necessari per coprire i debiti. Le opposizioni chiedono con forza una seduta straordinaria per affrontare la crisi e trovare soluzioni immediate. La tensione cresce tra i vari livelli di amministrazione regionale. La partita si gioca sulle prossime decisioni politiche.

Allarme finanziario in Molise: 90 milioni a rischio, opposizione chiede seduta urgente. Il Molise si trova in una situazione finanziaria critica, con il rischio concreto di un crack entro il 28 febbraio. I consiglieri regionali Andrea Greco, Angelo Primiani, Massimo Romano e Micaela Fanelli hanno lanciato un allarme, chiedendo una seduta urgente del Consiglio regionale per affrontare l’emergenza. In gioco ci sono 90 milioni di euro dello Stato, fondamentali per chiudere il bilancio regionale. La richiesta è stata presentata al presidente della Regione Francesco Roberti e al presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

