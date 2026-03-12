Questa sera il SuperEnalotto mette in palio 133 milioni di euro. Un premio che potrebbe cambiare la vita a chi riesce a centrare la sestina vincente. La città di Milano si prepara all’estrazione, che si svolgerà nel pomeriggio. Sono migliaia le persone che sperano di portare a casa il jackpot. La vincita potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Milano, 12 marzo 2026 - Un tesoro da 132 milioni e 900mila euro a portata di mano: basta centrare questa sera la sestina vincente del SuperEnalotto. Fosse facile visto che giocando una singola combinazione la possibilità di fare 6 è 1 su 622.614.630. Secondo gli esperti è più probabile che ti colpisca un fulmine. Sognare però è lecito come provare a investire l’eurino della giocata minima. SUPERBAR PER BILANCIONI Dovrete lasciare l’ obolo da 26.580.000 euro (il 20% previsto per legge) allo Stato ma in tasca vi rimarranno comunque ben più di 100 milioni. SuperEnalotto in Lombardia e mega vincite non incassate: ecco dove sono state giocate Ma se foste voi a vincere cosa fareste? Un risposta, relativa solo all’universo maschile, viene da una ricerca Sisal Italia S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superenalotto, questa sera 133 milioni in palio. Ecco cosa farebbe il vincitore. E voi?

Articoli correlati

Leggi anche: Sacchi: "Napoli, Inter, Atalanta e Juve, ecco cosa serve questa sera"

Superenalotto: 131 milioni in palio, nessun 6 ma 9 vincitoriIl concorso di stasera, disputato venerdì 6 marzo 2026, ha l’assenza totale di vincitori della sestina e del premio “5+1, determinando un nuovo...

Una selezione di notizie su Superenalotto questa sera 133 milioni...

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi giovedì 5 marzo 2026: numeri vincenti e quote; SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 40 di martedì 10 marzo 2026; Lotto e SuperEnalotto risultati ufficiali di oggi con numeri estratti, combinazioni vincenti e premi aggiornati.

Superenalotto oggi, martedì 10 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLottoNemmeno stavolta è stato centrato il 6 al SuperEnalotto. Il montepremi, valido per l’estrazione del 12 marzo, sale così a 132.9 milioni di euro ... ilgiorno.it

Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di martedì 10 marzo 2026Primo concorso della settimana: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, martedì 10 marzo 2026, in diretta su Today a partire dalle 20. l jackpot in palio per la sestina vincente è di 13 ... today.it

Bellunese, Cadore | Festa in Cadore con il “5” al Superenalotto - facebook.com facebook

Vincita da 653mila euro al Superenalotto nel quartiere San Paolo di Bari con una giocata da soli 5 euro x.com