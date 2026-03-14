A Roma, la moschea e la rete sciita hanno organizzato una commemorazione dedicata a due figure di Khamenei. Sul luogo è stata collocata una gigantografia del defunto ayatollah Ali Khamenei, che fu ucciso il primo giorno degli attacchi americani e israeliani all’Iran. L’evento ha coinvolto le comunità locali e i rappresentanti religiosi.

Una gigantografia del defunto ayatoallah Ali Khamenei, ucciso il primo giorno degli attacchi americani e israeliani all'Iran. Più piccola la foto di Khomeyni, la prima Guida suprema che nel 1979 cacciò lo scià e instaurò la Repubblica islamica. Accanto, c'è l'imam sul suo grande pulpito in legno nella moschea sciita di Roma, al Tuscolano. È questa l'immagine che il centro islamico Imam Mahdi rilancia sui suoi profili social. La foto è stata scattata il 7 marzo scorso, in occasione delle celebrazioni in onore del «martire» - come lo definiscono loro stessi- Khamenei. La moschea sciita di via Spello è conosciuta tra i residenti del quartiere come la «piccola Teheran» di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Sullo stesso lucente solco", così la moschea di Roma e la rete sciita celebrano i due Khamenei

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