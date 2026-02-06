Pakistan attentato in moschea sciita Islamabad | la calca dopo l' esplosione

Un’esplosione ha scosso una moschea sciita alla periferia di Islamabad, provocando almeno 10 morti e numerosi feriti. Le prime notizie parlano di una calca che si è formata subito dopo l’esplosione, con soccorritori sul posto per cercare di aiutare i feriti e recuperare i corpi. La polizia ha avviato le indagini, ma ancora nessun gruppo ha rivendicato l’attentato. La zona è stata isolata e si cerca di capire cosa abbia scatenato questa violenta esplosione.

(LaPresse) – Almeno 10 persone sono morte e decine sono rimaste ferite a seguito di un attentato avvenuto in una moschea sciita alla periferia di Islamabad, in Pakistan, secondo quanto riferito da soccorritori e testimoni. La polizia di Islamabad ha dichiarato che l’esplosione nella grande moschea è da ricondurre a un attentato e che è in corso un’indagine. Riprese televisive e immagini sui social media mostrano la polizia e i residenti che trasportano i feriti negli ospedali vicini. Il ministro degli Interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha condannato l’attacco e ha chiesto alle autorità di garantire la migliore assistenza medica ai feriti, che stavano arrivando nei diversi ospedali della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina a Islamabad, un’esplosione ha colpito una moschea sciita durante la preghiera.

