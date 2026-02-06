In Pakistan più di 30 persone morte in un attacco a una moschea sciita

Un attacco suicida durante la preghiera del venerdì a Islamabad ha fatto più di 30 vittime e almeno 130 feriti. La polizia pachistana conferma che l’esplosione è avvenuta in una moschea sciita, scatenando il caos tra i fedeli. Le autorità stanno indagando e cercando di capire chi abbia portato avanti l’attacco. La scena è sotto shock, molti si chiedono come sia potuto succedere.

Un attacco suicida durante la preghiera del venerdì in una moschea sciita di Islamabad ha causato più di 30 morti e almeno 130 feriti, ha dichiarato all’Afp una fonte della polizia pachistana. L’attacco ha avuto luogo quando le moschee del paese erano gremite, ha dichiarato all’Afp un alto funzionario di polizia in anonimato. Secondo la stessa fonte, il bilancio delle vittime “è destinato a salire ulteriormente”. La moschea presa di mira si trova nel distretto di Tarlai. In precedenza, una fonte della sicurezza, che ha richiesto l’anonimato, ha dichiarato all’Afp che l’esplosione è stata il risultato di un attacco suicida. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Pakistan più di 30 persone morte in un attacco a una moschea sciita Approfondimenti su Islamabad Moschea Pakistan, attentato in moschea sciita Islamabad: la calca dopo l'esplosione Un’esplosione ha scosso una moschea sciita alla periferia di Islamabad, provocando almeno 10 morti e numerosi feriti. Sanguinoso attentato in Pakistan: 31 morti durante un’ esplosione in una moschea scita durante il momento di preghiera Un’esplosione ha colpito una moschea sciita a Islamabad durante la preghiera del venerdì. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Islamabad Moschea Argomenti discussi: Leopardo delle nevi muore di vecchiaia: in Pakistan la convivenza tra uomo e predatore non è mera utopia; Allarme qualità dell'aria in Pakistan; Pakistan, più di 70mila persone abbandonano la regione di Khyber Pakhtunkhwa: l'infinita fila di camion; Il Pakistan alla conquista dei mercati bellici di Libia e Sudan. In Pakistan più di 30 persone morte in un attacco a una moschea sciitaUn attacco suicida durante la preghiera del venerdì in una moschea sciita di Islamabad ha causato più di 30 morti e almeno 130 feriti, ha dichiarato all’Afp una fonte della polizia pachistana Leggi ... internazionale.it Pakistan, esplosione in una moschea di Islamabad durante la preghiera del venerdì: sale il numero delle vittimeESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – Sono almeno 24 le vittime e più di 80 i feriti in seguito all’esplosione in una moschea sciita nella capitale pakistana Islamabad. ticinonotizie.it Almeno 31 persone sono state uccise e oltre 160 ferite in un’esplosione in una moschea a Islamabad, in Pakistan x.com Il Pakistan ha dichiarato di aver ucciso 145 "terroristi sostenuti dall'India" come rappresaglia agli attacchi suicidi e con armi da fuoco di sabato nella provincia sudoccidentale del Belucistan. I funzionari dicono che almeno 33 persone, per lo più civili, sono state facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.