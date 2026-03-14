Salvini apre al petrolio russo | Trump pragmatico Tajani frena | Le sanzioni vanno mantenute

Matteo Salvini ha commentato positivamente la decisione degli Stati Uniti di ridurre le restrizioni sul petrolio russo, definendo l’approccio di Trump “pragmatico”. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha espresso la necessità di mantenere le sanzioni contro Mosca, frenando le aperture di Salvini. La questione riguarda le differenze di opinioni all’interno dell’Unione Europea sulla politica energetica e le sanzioni contro la Russia.

Matteo Salvini elogia la scelta degli Stati Uniti di allentare le restrizioni sul petrolio russo e invita Italia ed Europa a valutarne l’esempio. Antonio Tajani, invece, ribadisce la linea opposta: le sanzioni contro Mosca devono restare in vigore per spingere verso un cessate il fuoco. Le parole dei due vicepremier segnano una distanza politica all’interno della stessa maggioranza sulla strategia da adottare nei confronti della Russia e sul ruolo delle sanzioni nella guerra in Ucraina. Il leader della Lega ha parlato con i cronisti a margine di un appuntamento elettorale a un gazebo a Ponte Milvio, a Roma, dedicato al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Salvini apre al petrolio russo: “Trump pragmatico”. Tajani frena: “Le sanzioni vanno mantenute” Articoli correlati Leggi anche: Tajani: ‘sanzioni a Mosca vanno assolutamente mantenute’ Leggi anche: Salvini contro Tajani sul petrolio russo. Scontro sullo stop alle sanzioni anti-Putin Una selezione di notizie su Salvini apre Temi più discussi: Iran, Salvini: per Italia è fondamentale energia nucleare. Su prezzi petrolio c’è chi specula. VIDEOINTERVISTA; Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere; Caso carburanti, si va ai 2,5 euro al litro per il gasolio: Salvini convoca le compagnie petrolifere; Aumento carburanti, UNATRAS: Incontro urgente al MIT con Salvini. Salvini apre al petrolio russo: Trump pragmatico. Tajani frena: Le sanzioni vanno mantenuteMatteo Salvini elogia la scelta degli Stati Uniti di allentare le restrizioni sul petrolio russo e invita Italia ed Europa a valutarne l’esempio. Antonio ... thesocialpost.it Salvini contro Tajani sul petrolio russo. Scontro sullo stop alle sanzioni anti-PutinIl leader della Lega: Trump ha fatto bene ad allentare le sanzioni. Noi siamo gli unici che ci stanno rimettendo, ma il segretario di Forza Italia: Le restrizioni vanno assolutamente mantenute ... msn.com Lega, il simbolo cambia: verso l’addio alla scritta “Salvini premier”. Si apre la riflessione sul dopo-Salvini x.com OPERAZIONE BOLOGNA: GRAZIE E DE PASCALE, APRE L’INFRASTRUTTURA DELLA REMIGRAZIONE DI SALVINI Da mesi l’estrema destra porta in giro eventi con la parola d’ordine della “remigrazione”. A nessuno sfugge che i neofascisti dal volto brutto - facebook.com facebook