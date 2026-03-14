Sul tetto a 10 metri senza protezioni e fuori dalle regole | denuncia e multa per operaio e committente

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno scoperto un operaio che lavorava su un tetto a circa 10 metri di altezza senza protezioni di sicurezza, in un borgo nel comune di Riparbella. Durante un controllo, è stata contestata anche al committente una multa per aver consentito l’attività in violazione delle norme di sicurezza. L’intervento ha interrotto una situazione di potenziale grave pericolo.

Controllo dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Pisa presso la lavorazione in corso in zona Riparbella. L'operaio è stato fatto scendere in sicurezza Considerata l'estrema pericolosità della situazione, che avrebbe potuto degenerare in un infortunio mortale, i Carabinieri sono intervenuti coordinando la discesa in sicurezza dell'operaio dal tetto. I successivi accertamenti, effettuati tramite la consultazione delle banche dati istituzionali, hanno fatto emergere una gestione totalmente irregolare dell'attività. Il lavoratore è risultato sprovvisto delle certificazioni necessarie per operare a norma di legge, non è stata riscontrata la regolarità dei versamenti contributivi verso Inps, Inail e Casse Edili. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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#Roma quando ti accorgi che hai la Madonna sul tetto. x.com