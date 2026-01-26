Annunziata partono i lavori per la messa in sicurezza del torrente

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del torrente Annunziata. Il Comune ha avviato gli interventi di ripristino e adeguamento idraulico, fondamentali per migliorare la sicurezza e la gestione delle acque nel quartiere. L’intervento, atteso da tempo, mira a prevenire eventuali rischi e a garantire un ambiente più sicuro per i residenti.

Il torrente Annunziata diverrà presto più sicuro. Il Comune ha consegnato stamane i lavori per il ripristino e l'adeguamento idraulico del corso d'acqua, un intervento atteso e strategico per il popoloso quartiere. L'operazione, fa sapere l'assessore Francesco Caminiti, è finanziata attraverso il.

