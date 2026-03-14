Subappalti e contratti pirata discriminazioni di genere e stipendi che spariscono | viaggio nel labirinto del lavoro grigio

Nel 2025, l’ufficio vertenze della Cisl di Monza Brianza ha recuperato 4 milioni e 807 mila euro per i lavoratori assistiti. La situazione riguarda subappalti e contratti pirata, discriminazioni di genere e stipendi non pagati, evidenziando un quadro complesso di pratiche irregolari nel mondo del lavoro. Questi temi rappresentano un viaggio nel labirinto del “lavoro grigio”.

Monza – Nel 2025 l’ufficio vertenze Cisl di Monza Brianza ha recuperato per i lavoratori assistiti 4 milioni e 807.978 euro tra pratiche di fallimento e vertenze, con un incremento di circa il 10 % rispetto all’anno precedente. Nell’anno appena passato l’ufficio ha assistito solo per Monza e Brianza 2.093 lavoratori tra vertenze, fallimenti, conciliazioni, consulenze e dimissioni. Un anno che ha visto una significativa riduzione delle vertenze (760 contro le 1.016 del 2024) mentre c’è stato un incremento delle conciliazioni. “Non che le situazioni conflittuali siano diminuite – osserva Antonio Mastroberti, responsabile ufficio vertenze di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Subappalti e contratti pirata, discriminazioni di genere e stipendi che spariscono: viaggio nel labirinto del “lavoro grigio” Articoli correlati Stipendi diversi per la disparità di genere nel lavoro, si ha diritto al risarcimento totaleLa discriminazione retributiva, si pensi a quella tra uomini e donne, resta una delle disuguaglianze più diffuse nel mercato del lavoro... Leggi anche: Affitti brevi e contratti che spariscono: la crisi silenziosa della capitale Una raccolta di contenuti su Subappalti e contratti pirata... Temi più discussi: Parla Sara, saldatrice licenziata a Pomezia dopo essersi iscritta alla Cgil; Età avanzata e sicurezza: cantieri edili ancora tra i luoghi più a rischio; BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 5 marzo 2026. Guerra ai pirati delle buste paghe. Sindacati e imprenditori alleati (finalmente) contro i contratti corsariLa direttiva Ue sulla trasparenza retributiva spinge Parlamento e parti sociali a bloccare le ambiguità che aprono spazio al dumping salariale, con una ... huffingtonpost.it Parità salariale, l’alleanza delle imprese: No alle ambiguità sui contratti pirataDa Confindustria a Legacoop: La trasparenza si raggiunge con gli accordi sottoscritti dalle sigle più rappresentative ... repubblica.it INCHIESTA SUGLI APPALTI NEL FOGGIANO, TUTTI I NOMI: Asfalto più sottile e subappalti sospetti: così funzionava il presunto sistema di Giuseppe Caroprese - facebook.com facebook Asfalto più sottile e subappalti sospetti: così funzionava il presunto sistema di Giuseppe Caroprese x.com