Stipendi diversi per la disparità di genere nel lavoro si ha diritto al risarcimento totale

La discriminazione retributiva, si pensi a quella tra uomini e donne, resta una delle disuguaglianze più diffuse nel mercato del lavoro europeo. Proprio per questo l’Unione Europea ha approvato la direttiva 2023970, espressamente rivolta alla trasparenza dei salari e al rafforzamento delle tutele contro le ingiustizie di tipo economico. È un testo normativo che non si limita a ribadire il principio della parità di retribuzione, ma introduce procedimenti e sanzioni destinati a incidere profondamente sui rapporti lavorativi. Il dipendente potrà sfruttarle a suo favore, per proteggersi e veder finalmente riconosciuti tutti i suoi diritti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

